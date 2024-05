Déjà programmée l’an passé avec succès, cette pièce de théâtre musicale d’une magnifique énergie vitale, appuyée sur un fait historique méconnu, célèbre la liberté et le pouvoir subversif de la jeunesse.

« Je voulais parler de cette jeunesse allemande – qui trouve son écho dans toutes les jeunesses du monde qui se battent pour arracher leur liberté – et qui au péril de sa vie, va décider, coûte que coûte, de s’offrir une alternative à la glaise nauséabonde du totalitarisme hithlérien ». Romuald Borys, auteur et metteur en scène, met en lumière un fait historique quasi-ignoré. Des amoureux du jazz – ils ont entre 14 et 20 ans au moment où Hitler est au pouvoir – refusent d’intégrer les Hitlerjugend. Opposés à l’idéologie nazie, ils caricaturent le salut « Sieg Heil » en « Swing Heil », lequel deviendra leur cri de ralliement. La pièce s’attache à Richard, personnage emblématique de cette jeunesse. Il a 17 ans en 1938, écoute la BBC, se retrouve dans un dancing clandestin avec d’autres swingers et va devoir faire un choix dont sa vie dépend. Dans le cadre de ces rencontres clandestines et des espoirs qui s’y soulevaient, le comédien Bastien Lecomte, dans la peau de Richard et de quelques autres de ses compagnons, fait swinguer en compagnie du musicien Olivier Defays au saxophone, le combat pour la liberté.

Marie-Emmanuelle Dulous de Meritens