Le Jeu de l’amour et du hasard

« Chez Marivaux, on embrasse avec la langue ! » : Frédéric Cherbœuf met en scène les amours de Silvia et Dorante dans une ambiance festive et débridée.

Un père consentant au déguisement de sa fille pour qu’elle choisisse en toute liberté celui qu’il lui destine. Un valet et une soubrette goûtant aux joies carnavalesques à grands coups de sincérité et de bâton. Des cœurs capricieux. La cruauté d’un ordre immuable où le charmant est nécessairement prince. Tels sont les ingrédients de la pièce la plus célèbre de Marivaux, que Frédéric Cherbœuf met en scène dans l’ambiance des kermesses. Lisette est en robe de mariée, Sylvia en pantalon, Orgon en chef d’orchestre, Arlequin en rockeur. Dans cette lecture féministe, Marivaux est traité « avec amour, mais sans respect », de manière iconoclaste, tendre et joyeuse.

Catherine Robert