Les troisièmes Rencontres Musicales d’Évian programmées par Renaud Capuçon réunissent les plus grands artistes du moment et consacre un point d’orgue à l’anniversaire Ravel.

Né au Pays Basque, Ravel avait pourtant des racines en Savoie. Dans le cadre du 150ème anniversaire de sa naissance, les Rencontres Musicales d’Évian programment l’intégrale de sa musique de chambre en trois concerts. Le 30 juin, le Béjart Ballet Lausane danse le Boléro sur une transcription pour voix mixtes interprétée par Les Métaboles. Le 2 juillet, Martha Argerich joue le Concerto en sol, avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse, pour une soirée également consacrée au compositeur français. Parmi les autres moments forts, citons l’ouverture avec Ivan Fischer et le Budapest Festival Orchestra, le retour à Évian, après plus de trente ans, d’Anne-Sophie Mutter, dans la musique concertante de John Williams, le 3 juillet, ou encore la clôture avec Yuja Wang et le Mahler Chamber Orchestra. Les grands noms de demain, tels Arielle Beck ou Alexander Malofeev, sont à l’affiche de 7 concerts.

Gilles Charlassier