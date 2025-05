Daniil Trifonov joue le Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Daniel Harding.

Au milieu du mois de juillet, Radio France n’a pas totalement abandonné Paris pour les festivals d’été. Daniil Trifonov affronte le Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov. À la suite de Vladimir Horowitz, qui s’en empara au point d’impressionner le compositeur lui-même, le prodige russe compte parmi les grands interprètes actuels de la partition, dont la virtuosité foisonnante en fait l’une des plus difficiles du répertoire. Si, quoique moins prégnante que dans le Deuxième du Russe naturalisé Américain, l’empreinte autobiographique peut s’y deviner, elle se fait explicite dans le poème symphonique Une vie de héros, que Richard Strauss a conçu comme un vaste et théâtral portrait du musicien créateur en six parties. Il est porté par une opulence de la facture orchestrale qui se retrouvera dans les opus lyriques du maître allemand.

Gilles Charlassier