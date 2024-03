Sous l’impulsion de Sylvain Creuzevault, retour sur deux chefs-d’œuvre de l’histoire de la peinture et sur leur pouvoir véritablement détonnant : Le radeau de la méduse et Guernica, au service de la contestation.

Comment rendre à l’Art son pouvoir subversif hors des révolutions de salon des classes bourgeoises ? C’est un peu la question que se pose Sylvain Creuzevault et que reprennent à la volée Jade Maignan, Edouard Penaud et Emilie Hériteau. D’un travail commun sur L’esthétique de la résistance de Peter Weiss est née cette idée de deux « pièces didactiques » : Le radeau de la méduse et De Guernica au Rojava. Deux formes courtes suivies de discussions destinées à faire voyager hors les murs du théâtre – à la salle des 4 chemins et au centre technique municipal d’Aubervilliers – les deux icônes culturelles représentées par Géricault et Picasso. Une initiative qui permet de redéployer leurs pouvoirs contestataires d’origine en les plaçant en résonance avec aujourd’hui.

Eric Demey