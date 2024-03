Joël Pommerat recrée « La Réunification des deux Corées »

Créée en 2013 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier, la mosaïque amoureuse de Joël Pommerat revient au Théâtre de la Porte Saint-Martin pour une recréation maturée et frontale.

Dix ans après sa création, Joël Pommerat et Eric Soyer (scénographe de la compagnie Louis Brouillard) transforment La Réunification des deux Corées : ils font passer la pièce d’un dispositif bifrontal, dans lequel deux gradins se faisaient face, aménageant la scène comme un long couloir, à un rapport frontal avec le public. Cette métamorphose entraîne une réinvention de l’écriture, de la mise en scène, du jeu et du travail sonore. « Il y a une complexité à relever, qui consiste à casser ce « couloir » tout en gardant le vide originel, les mêmes profondeurs, les mêmes distances entre les corps. Tout un dispositif permettant à la plus petite vibration intérieure des personnages de se déployer au dehors, dans une sorte de « géométrie » des sentiments. », dit Joël Pommerat, qui retrouve, dans ce nouvel opus, des comédiens fidèles : Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Yannick Choirat, Philippe Frécon, Ruth Olaizola, Marie Piemontese, Anne Rotger, David Sighicelli et Maxime Tshibangu.

Songes et mensonges du toujours-vrai

Bergman, Schnitzler et Tchekhov inspirent certains des fragments de cette vaste mosaïque. Tous sont autant de variations sur le thème de l’amour, de ses éclats, de ses miracles et de ses déboires. Femme violentée, fantasme d’enfant, difficulté de savoir ce qu’est l’amour quand l’amour n’est plus là, fiancée trahie avant d’être mariée : la complexité du désir est explorée avec réalisme et humour. Joël Pommerat « met en jeu les possibles de nos affections, de l’obsession au manque, en passant par le quiproquo, le marchandage, la pulsion ou la rupture ». « D’une certaine manière – paradoxe exorbitant du langage –, dire je-t-aime, c’est faire comme s’il n’y avait aucun théâtre de la parole, et ce mot est toujours vrai (il n’a d’autre référent que sa profération : c’est un performatif). » disait Roland Barthes dans les Fragments d’un discours amoureux. Joël Pommerat offre une scène à ce toujours-vrai en imaginant, écrit Marion Boudier, dramaturge de la compagnie Louis Brouillard, la « réunification théâtrale et imaginaire du public saisi par l’intensité de ces « instants sans unité », miroir universel de nos (re)sentiments. » « Nous avons l’habitude de dire que les spectacles qui ne tournent plus, sont en sommeil. » dit Joël Pommerat, attaché à constituer un répertoire. Eros quitte les bras de Morphée pour ensoleiller l’été à la Porte Saint-Martin.

Catherine Robert