L’amour vainqueur : un spectacle enchanteur d’Olivier Py

Quatrième mise en scène d’Olivier Py inspirée des frères Grimm, L’Amour vainqueur est un spectacle enchanteur, une opérette miniature qui contre le malheur exalte le pouvoir de l’amour, et celui du théâtre.

Quel joli spectacle ! Olivier Py et les siens réinventent le conte Demoiselle Maleen et lui insufflent un éclat renouvelé, limpide et accessible à tous. La pièce joue de toutes les tensions que permet sa nouvelle trame, où surviennent trahisons et travestissements, où les désirs profonds des personnages s’opposent aux destins tracés par calcul. Une princesse et un prince amoureux sont issus de deux royaumes qui se déclarent la guerre. La princesse, qui refuse d’obéir à son père qui souhaite qu’elle épouse le vieux roi d’Angleterre, est enfermée dans une tour. Lorsqu’elle en sort au bout de sept ans, ce sont les ravages de la guerre qu’elle découvre. Le prince qui l’a cru morte s’est jeté à corps perdu dans la bataille. Le jardinier se désole de la destruction totale qu’a engendrée la guerre. Totale, ou presque… Magnifiquement orchestrée, la pièce révèle malgré la désolation d’un monde devenu champ de ruines le pouvoir de l’amour, et celui du théâtre – un univers où tout est possible, où l’amour vainc en chansons l’engrenage des guerres autant que l’arrogance de la cupidité et des mensonges.

Un théâtre total

En alexandrins non rimés, dans une langue simple et précise, les dialogues font mouche, laissent résonner quelques échos à des œuvres célèbres et évoquent quelques sujets contemporains tels par exemple l’urgence écologique ou la question du genre. La belle scénographie de Pierre-André Weitz avec castelet, loupiottes, toiles peintes en fond de scène constitue un écrin idéal, qui recrée la beauté harmonieuse du jardin qu’affectionne tant le jardinier, et convoque aussi l’anachronisme – ou plutôt l’actualité – de quelques photographies de villes dévastées. La pièce se joue dans l’affrontement entre deux pôles opposés : la vie et la mort. La partition théâtrale mais aussi musicale signée par Olivier Py construit un conte gracieux qui rejoint le besoin d’enchantement des petits comme des grands. Dans le sillage des contes traditionnels qui mêlent toujours pureté et cruauté, l’écriture met en valeur malgré tout la possibilité de la résilience. La combinaison de tous les effets du théâtre agit à merveille, faisant naître un théâtre total, servi par des comédiens et chanteurs au brio impeccable. Clémentine Bourgoin, Pierre Lebon, Flannan Obé, Antoni Sykopoulos forment un époustouflant quatuor. Un excellent moment de théâtre.

Agnès Santi