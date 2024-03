Grand succès du Festival d’Avignon 2022, la mise en scène d’Anne Théron offre un écrin saisissant au texte de Tiago Rodrigues, qui s’est emparé du mythe d’Iphigénie pour le faire vibrer dans notre présent. Avec une troupe de comédiennes et comédiens admirables.

Tiago Rodrigues fait revivre Iphigénie. Il le fait aujourd’hui et nous parle ainsi de notre monde, de nous toutes et tous. De manière éclatante. Cette nouvelle version de la pièce écrite par Euripide au Vème siècle avant notre ère, magnifiée par une mise en scène de toute beauté, propose une réflexion passionnante sur le présent et la mémoire, sur les choses qui nous échappent et nous déterminent. Les dieux, ici, servent de prétextes à des drames dont ils ne sont pas responsables, puisqu’ils n’existent pas. Dans ce théâtre de voix et de corps élaboré par Anne Théron, les colères, les fatalités et les tristesses jouent de multiples paradoxes. Rien de tout cela ne serait possible sans la présence sur scène d’interprètes remarquables. Carolina Amaral, Fanny Avram, João Cravo Cardoso, Alex Descas, Vincent Dissez, Mireille Herbstmeyer, Julie Moreau, Philippe Morier-Genoud et Richard Sammut nous transportent dans leur monde de blessures et de fulgurances. Un monde au sein duquel la fille de Clytemnestre et d’Agamemnon finit par reprendre son destin en main.

Manuel Piolat Soleymat