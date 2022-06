Insuline et magnolia, seul en scène plein d’élan, d’humour et de tendresse de Stanislas Roquette

À quinze ans, Stanislas Roquette découvre qu’il souffre d’un diabète insulino-dépendant. Insuline et magnolia raconte comment Fleur et sa poésie le tireront de l’ombre dans laquelle le plonge la maladie.

On dit diabète insulino-dépendant, ou de type 1. Celui qui peut vous attraper dès le plus jeune âge et vous condamne à vie aux piqûres d’insuline quotidiennes afin d’éviter ses complications. Une maladie qui n’est pas mortelle mais fait planer son ombre sur la vie bouillonnante de l’adolescent Stanislas Roquette, à 15 ans. À cet âge, dans cette situation, certains nient, dépriment. Lui aussi, jusqu’à ce qu’il rencontre Fleur qui va lui apporter sa poésie et lui ouvrir les voies du théâtre. Maladie, univers exalté de l’adolescence et importance de l’art dans nos vies composent ce seul en scène « plein d’élan, d’humour et de tendresse », interprété par son auteur sur une musique originale de Christian Girardot.

Eric Demey