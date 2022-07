Une opérette à Ravensbrück, mémoire grinçante et salvatrice

Claudine Van Beneden adapte l’opérette Le verfügbar aux enfers que Germaine Tillion avait écrite avec ses compagnes de détention au camp de Ravensbrück. Un salutaire travail de mémoire.

Au départ, il y a un texte que Germaine Tillion, ethnographe et résistante passée par le camp de Ravensbrück, avait conservé, inédit, avant d’en autoriser la publication à la fin de sa vie : un livret d’opérette, écrit au cours de sa détention, et détournant avec une dérision féroce l’univers concentrationnaire. Résistance à l’horreur par le rire, Le verfügbar aux enfers parodie, au fil d’une conférence d’un pseudo-naturalisme, l’idéologie raciale et l’organisation nazies appliquées aux détenues politiques, avant de suivre le quotidien de l’enfermement de cinq femmes tentant de corroder par l’ironie leur condition sordide, pour maintenir l’espoir de leur libération. La pièce est accompagnée de souvenirs d’airs d’opérette et de music-hall.

Justesse théâtrale

À partir de ce document, qui a connu sa création scénique en 2007 au Théâtre du Châtelet, un an avant la mort de Germaine Tillion, Claudine Van Beneden et la Compagnie Nosferatu réalisent une adaptation pour faire œuvre de mémoire de manière contemporaine – en particulier à destination des publics scolaires –, succombant à la tentation de la guitare électrique et de l’électro pour les arrangements musicaux. Dans la scénographie minimaliste de Blandine Vieillot – lamelles de rideaux, bancs piédestals de foire ou i-pad et vidéoprojection –, l’humour fat du conférencier aux allures de Monsieur Loyal campé par Raphaël Fernandez nourrit la complicité du spectateur avec ces cinq femmes, dont on devine des bribes de personnalités et de vie au cœur de leur destinée collective. Une écriture théâtrale d’une grande justesse qui gagnerait à se passer des sons synthétiques.

Gilles Charlassier