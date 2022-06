Alexis Michalik présente Une Histoire d’amour, un mélodrame entre deuil et exaltations sentimentales

Lauréat du Molière 2020 de la mise en scène d’un spectacle privé pour Une Histoire d’amour et de deux Molières 2022 pour Les Producteurs, le metteur en scène et auteur à succès Alexis Michalik présente ce mélodrame entre deuil et exaltations sentimentales à La Scala Provence.

C’est une histoire d’amour, de mort, de deuil et de transmission. Une histoire au départ de laquelle se trouvent Katia et Justine, deux jeunes femmes amoureuses l’une de l’autre qui se lancent dans un projet d’enfantement par insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de Jeanne, Justine meurt. Douze ans plus tard, c’est au tour de Katia d’être sur le point de mourir. Mais avant de disparaître, elle reprend contact avec son frère, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans, pour lui demander d’être le tuteur de sa fille… « Ces personnages vivent douloureusement, ils vivent fort », fait observer Alexis Michalik. « Nous allons rire de leur détresse, nous allons pleurer avec eux. Nous allons les aimer, tous. Car cette histoire a l’air triste et pourtant, au fond, c’est une histoire d’amour ».

Manuel Piolat Soleymat