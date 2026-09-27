Le Louvre présente une série éclectique de sept concerts autour de l’exposition consacrée à Zurbarán.

En ouverture de l’exposition Zurbarán le 7 octobre, l’ensemble Cantoría, figure de la nouvelle génération baroque espagnole, vient pour la première fois au Louvre avec un florilège de musiques du Siècle d’Or pendant lequel a vécu Zurbarán. Le 13 janvier, la légende vivante Jordi Savall propose, avec ses complices d’Hespèrion XXI, une traversée du répertoire ancien espagnol, depuis ses origines mauresques jusque dans ses prolongements dans les colonies latino-américaines. Le 4 décembre, Tanguy de Williencourt met en regard Zurbarán et Goya avec les Goyescas de Granados et des pages de Música callada de Mompou. Le 25 novembre, la chanteuse Arcángel et le Quatuor Diotima font vibrer l’influence du flamenco dans Ravel et des pièces contemporaines de Sotelo et Adamek. Le renouveau des traditions est également illustré par le duo Caamaño & Ameixieiras, accordéon, violon et voix, le 11 décembre, et le lendemain par le performeur Rodrigo Cuevas. En clôture le 22 janvier, l’étoile de la guitare française Thibaut Garcia invite, avec ses amis, à une fête néo-baroque espagnole.

Gilles Charlassier