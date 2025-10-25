La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
Dans « Astéroïde », Marco D’Agostin transforme l’effondrement en comédie musicale

©Crédit : Alice Brazzit, post-production Leonardo Campagnola Asteroïde de Marco d’Agostin
Crédit : Alice Brazzit, post-production Leonardo Campagnola Asteroïde de Marco d’Agostin

Théâtre de la Ville Les Abbesses / Chor. Marco D’Agostin

Publié le 25 octobre 2025 - N° 337

Et si la fin du monde se chantait en solo ? Dans Astéroïde, Marco D’Agostin transforme l’effondrement en comédie musicale, entre poussière, paillettes et frissons.

Dans Astéroïde, Marco D’Agostin incarne un paléontologue venu raconter la chute d’un astéroïde et l’extinction des dinosaures. Mais très vite, le sérieux dérape. Le corps s’emballe, la voix se décale, le discours scientifique se laisse envahir par le rythme et les paillettes. Seul en scène, l’artiste glisse vers une comédie musicale absurde et brillante, entre Broadway et fin du monde. Il chante, danse, trébuche, hésite, repart. Le savoir et le divertissement s’entrechoquent dans un solo où la conférence devient show, et le show une manière de survivre. Sous l’humour, une question persiste : que faire quand tout menace de s’effondrer ? Résister ou danser encore ? Entre poussière et paillettes, Marco D’Agostin transforme l’apocalypse en fête, et l’effondrement en énergie vitale. Un solo en forme de collision entre science, désir et mémoire.

Agnes Izrine

A propos de l'événement

Astéroïde
du mardi 18 novembre 2025 au jeudi 20 novembre 2025
Les Abbesses / Théâtre de la Ville
31, Rue des Abbesses 75018 Paris

à 20h. Tél. : 01 42 74 22 77.

