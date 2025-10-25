Et si la fin du monde se chantait en solo ? Dans Astéroïde, Marco D’Agostin transforme l’effondrement en comédie musicale, entre poussière, paillettes et frissons.

Dans Astéroïde, Marco D’Agostin incarne un paléontologue venu raconter la chute d’un astéroïde et l’extinction des dinosaures. Mais très vite, le sérieux dérape. Le corps s’emballe, la voix se décale, le discours scientifique se laisse envahir par le rythme et les paillettes. Seul en scène, l’artiste glisse vers une comédie musicale absurde et brillante, entre Broadway et fin du monde. Il chante, danse, trébuche, hésite, repart. Le savoir et le divertissement s’entrechoquent dans un solo où la conférence devient show, et le show une manière de survivre. Sous l’humour, une question persiste : que faire quand tout menace de s’effondrer ? Résister ou danser encore ? Entre poussière et paillettes, Marco D’Agostin transforme l’apocalypse en fête, et l’effondrement en énergie vitale. Un solo en forme de collision entre science, désir et mémoire.

Agnes Izrine