Step 2 : deux manifestes féministes, les danses libératrices de Viola Chiarini et Emmanuelle Soum

©EVE88 d’Emmanuelle Soum © Serge Samo
EVE88 d’Emmanuelle Soum © Serge Samo

La Villette / Chor. : Viola Chiarini / Emmanuelle Soum

Publié le 25 octobre 2025 - N° 337

Pour sa deuxième soirée consacrée aux artistes soutenus par le programme IADU (Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines), La Villette nous invite à découvrir les danses libératrices de Viola Chiarini et Emmanuelle Soum.

Viola Chiarini comme Emmanuelle Soum sont soutenues par le programme Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines qui, à l’initiative de la Fondation de France et de La Villette, soutient la création émergente en danses urbaines. Avec Furiosa, la première s’inspire de Médée pour, grâce à la fièvre de son waacking, transfigurer avec trois interprètes la rage en force d’élévation. Avec EVE88 la seconde se nourrit de yoga, de pratiques somatiques et de vogue fem pour réécrire un mythe fondateur : et si croquer la pomme était un geste d’émancipation plutôt qu’un acte de chute ?

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

Step 2
du mercredi 19 novembre 2025 au vendredi 21 novembre 2025
La Villette Grande Halle
211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Du 19 au 21 novembre à 19h, le 22 à 17h.

Tél. 01 40 03 75 75. Durée : 1h30.

