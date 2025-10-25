Pour sa deuxième soirée consacrée aux artistes soutenus par le programme IADU (Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines), La Villette nous invite à découvrir les danses libératrices de Viola Chiarini et Emmanuelle Soum.

Viola Chiarini comme Emmanuelle Soum sont soutenues par le programme Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines qui, à l’initiative de la Fondation de France et de La Villette, soutient la création émergente en danses urbaines. Avec Furiosa, la première s’inspire de Médée pour, grâce à la fièvre de son waacking, transfigurer avec trois interprètes la rage en force d’élévation. Avec EVE88 la seconde se nourrit de yoga, de pratiques somatiques et de vogue fem pour réécrire un mythe fondateur : et si croquer la pomme était un geste d’émancipation plutôt qu’un acte de chute ?

Delphine Baffour