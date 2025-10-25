La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
Danse - Gros Plan

« Post-Orientalist Express », la chorégraphe Eun-Me Ahn dynamite les clichés sur l’Asie

« Post-Orientalist Express », la chorégraphe Eun-Me Ahn dynamite les clichés sur l'Asie - Critique sortie Danse Paris
©Crédit : Jean-Marie Chabot Post-Orientalist Express d’Eun-Me Ahn
Crédit : Jean-Marie Chabot Post-Orientalist Express d’Eun-Me Ahn

Théâtre de la Ville / Chor. Eu-Me Ahn

Publié le 25 octobre 2025 - N° 337

Entre explosion visuelle et subversion joyeuse, Post-Orientalist Express d’Eun-Me Ahn dynamite les clichés sur l’Asie et invente un langage chorégraphique affranchi des frontières.

Non, le Post-Orientalist Express n’est pas un train de luxe en partance pour l’Extrême-Orient, mais une odyssée chorégraphique signée Eun-Me Ahn. Figure incontournable de la scène contemporaine coréenne, elle détourne les fantasmes orientalistes avec une audace jubilatoire. Dans cette création foisonnante, 90 costumes inspirés de tenues traditionnelles, des danses venues de Bali, Manille ou Okinawa, et une esthétique pop et chamarrée composent un univers merveilleux où femmes irréelles, filles fleurs, oiseaux de Paradis, se déploient pour nous époustoufler.

De l’Orient à l’Occident

Mais au-delà du choc visuel, la pièce s’inscrit dans une réflexion plus vaste sur les identités culturelles. Formée en Corée puis aux États-Unis, initiée aux rituels chamaniques, proche de Pina Bausch, Eun-Me Ahn traverse les frontières pour interroger les représentations figées de l’Asie. Car « Si le corps est une phrase, et la danse son langage », il lui faut reconstruire ce texte immense nommé Asie.  Aussi, elle ne cherche pas à corriger les clichés, mais à les pousser jusqu’à l’absurde, à les faire éclater pour mieux révéler leur vacuité. Sa danse, traversée par les contrastes et les métissages, devient le lieu d’une réinvention possible : celle d’un langage commun, mouvant, joyeux, où l’Orient et l’Occident cessent de s’opposer pour se confondre.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

Post-Orientalist Express
du vendredi 21 novembre 2025 au lundi 24 novembre 2025
Théâtre de la Ville - Sarah Bernhardt / La Coupole
Place du Châtelet, 75004 Paris

Du 22 au 24 novembre à 20h. Samedi 21 à 14h et 18h.

Tél. : 01 42 74 22 77.  Durée 1h.

En tournée les 11 au 12 décembre Grenoble, MC :2 ; le 19 décembre Belfort, Le Grrranit ; le 16 janvier, Espace des Arts, Chalon-sur-Saône ; les 20 au 21 janvier Le Quartz, Brest ; le 23 janvier La Passerelle, Saint-Brieuc ; le 30 janvier Le Théâtre, Saint-Nazaire ; les 10 au 11 février, Théâtre / Scène Nationale Orléans ; le 14 février La Ferme du Buisson Noisiel.

