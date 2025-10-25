Entre explosion visuelle et subversion joyeuse, Post-Orientalist Express d’Eun-Me Ahn dynamite les clichés sur l’Asie et invente un langage chorégraphique affranchi des frontières.

Non, le Post-Orientalist Express n’est pas un train de luxe en partance pour l’Extrême-Orient, mais une odyssée chorégraphique signée Eun-Me Ahn. Figure incontournable de la scène contemporaine coréenne, elle détourne les fantasmes orientalistes avec une audace jubilatoire. Dans cette création foisonnante, 90 costumes inspirés de tenues traditionnelles, des danses venues de Bali, Manille ou Okinawa, et une esthétique pop et chamarrée composent un univers merveilleux où femmes irréelles, filles fleurs, oiseaux de Paradis, se déploient pour nous époustoufler.

De l’Orient à l’Occident

Mais au-delà du choc visuel, la pièce s’inscrit dans une réflexion plus vaste sur les identités culturelles. Formée en Corée puis aux États-Unis, initiée aux rituels chamaniques, proche de Pina Bausch, Eun-Me Ahn traverse les frontières pour interroger les représentations figées de l’Asie. Car « Si le corps est une phrase, et la danse son langage », il lui faut reconstruire ce texte immense nommé Asie. Aussi, elle ne cherche pas à corriger les clichés, mais à les pousser jusqu’à l’absurde, à les faire éclater pour mieux révéler leur vacuité. Sa danse, traversée par les contrastes et les métissages, devient le lieu d’une réinvention possible : celle d’un langage commun, mouvant, joyeux, où l’Orient et l’Occident cessent de s’opposer pour se confondre.

Agnès Izrine