"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
Danse - Gros Plan

Les musicalités plurielles de Saburo Teshigawara

©Crédit : Akihito Abe Saburo Teshigawara et Rihoko Sato dans Tristan and Isolde
Crédit : Akihito Abe Saburo Teshigawara et Rihoko Sato dans Tristan and Isolde

Philharmonie de Paris / Chaillot Théâtre National de la Danse
Chorégraphie Saburo Teshigawara

Publié le 25 janvier 2026 - N° 340

Entre Wagner et les voix lumineuses des chants anglais du XVIe siècle, il n’y a qu’un pas, que l’écriture de Saburo Teshigawara embrasse, en amoureuse de la musique.

Saburo Teshigawara et sa fidèle complice dansante Rihoko Sato passent le mois de février à Paris. Une chance de les voir dans deux formats très différents, et pourtant très ancrés dans la même démarche, celle de la recherche ininterrompue du dialogue entre la danse et la musique. Depuis plus de quarante ans, les compositions contemporaines ou les œuvres classiques se glissent dans les pas félins du chorégraphe japonais avec la même délectation, garantissant des moments de danse toujours intenses. À la Philharmonie, c’est le format XL qui nous attend, dans une collaboration avec sa compagnie Karas et l’ensemble Vox Luminis XL (jusqu’à 40 voix !) dirigé par Lionel Meunier et spécialiste de la musique ancienne. Spem in alium (du titre d’une œuvre de Thomas Tallis) est le nom de ce programme dédié à la musique anglaise des XVIe et XXe siècle. Dans ce voyage à travers le travail des compositeurs Thomas Allis, Thomas Morley, John Sheppard et Edward Elgar, on accède à la plus belle des musicalités corporelles.

Du XL au pas de deux, une danse toujours fluide et intense

Plus tard, Saburo Teshiwara sera à retrouver à Chaillot Théâtre National de la Danse dans un duo emblématique de son répertoire : Tristan et Isolde, créé en 2016 avec Rihoko Sato. Il reprend à son compte la musique de Wagner dans une dramaturgie resserrée à une heure, comme pour mieux porter la tension de ce dialogue amoureux à l’essentiel. Dès lors, l’opéra de Wagner se transforme en un bijou très ciselé au plus proche de l’amour et de la mort, qui s’expriment dans des corps privés de contact. Habillés par un clair-obscur de noirs et de bleus, le danseur et la danseuse jouent l’impossible, et mettent leur fluidité et leur virtuosité au service d’un pas de deux riche en émotions.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Spem in Alium
du vendredi 6 février 2026 au samedi 7 février 2026
La Philharmonie
211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.

Tristan and Isolde : Chaillot Théâtre National de la Danse, place du Trocadéro, 75016 Paris. Du 18 au 20 février à 19h30, le 21 à 17h. Tél. : 01 53 65 30 00.

A lire aussi sur La Terrasse

