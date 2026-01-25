Le « Bal Magnétique » de Massimo Fusco

Massimo Fusco revisite les danses de couple de son enfance pour mieux les amener vers la modernité puis nous inviter à éprouver le magnétisme de nos corps, qui interagissent et dansent ensemble.

« Bal Magnétique prend racine dans mes souvenirs d’enfance. Mes parents sont professeurs bénévoles de danses de salon depuis plus de 30 ans et j’ai voulu rendre hommage à ces différentes disciplines que j’ai pratiquées étant jeune. La pièce débute par un tour de danse conçu comme un crescendo chorégraphique et musical. Nous partons d’un slow et allons vers des danses de plus en plus virtuoses dans une accélération du tempo, tout ça avec une giration de plus en plus proche du public. Nous revisitons dans un langage contemporain des gestes qui appartiennent au corpus du rock’n’roll, de la salsa, du tango ou encore du paso-doble. La musique électronique créée par Gérald Kurdian, jouée et chantée live à chaque représentation, participe elle aussi de cette modernisation.

Un bal participatif pour toutes et tous

La deuxième partie, qui suit la première de manière très organique, consiste en un bal participatif. C’est une main tendue vers le public pour l’inviter à venir avec nous sur la piste. Nous transmettons plusieurs danses et certaines, plus traditionnelles, dialoguent avec celles de couple. C’est notamment l’occasion de traverser un kochari, une danse arménienne, ou une ballarella, qui vient du sud de l’Italie, revisitées à notre façon. Qu’ils soient arrivés seuls ou en groupe, les spectateurs pourront prendre le même plaisir à danser ensemble. Ce bal a la singularité d’être pensé pour être le plus accessible possible. Sur nos dix semaines de création, quatre ont été dédiées à travailler avec des personnes âgées, sourdes ou malentendantes, aveugles ou malvoyantes, et des personnes victimes de troubles cognitifs. Nous l’avons pensé dans une volonté d’hospitalité, d’accueil de toutes et de tous. »

Propos recueillis par Delphine Baffour