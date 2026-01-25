La facétieuse Silivia Gribauldi s’empare de l’idéal de beauté des Trois Grâces pour mieux déconstruire avec humour les stéréotypes de genre.

De pièce en pièce, l’italienne Silvia Gribaudi s’évertue à déconstruire les clichés avec culot, intelligence et un humour décapant. S’inspirant ici des Trois Grâces, filles de Zeus et idéal de beauté sculptées par Canova, elle investit le plateau entourée de trois danseurs aux corps parfaitement athlétiques et largement dénudés. Elle-même en maillot de bain et assumant crânement ses rondeurs, elle multiplie les clins d’œil au public tout en nous offrant une danse virtuose et comique inspirée du ballet classique, de la sculpture antique ou de la revue. Un geste réjouissant et libérateur !

Delphine Baffour