La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
Danse - Agenda

Avec « Graces » Silivia Gribauldi déconstruit avec humour les stéréotypes de genre

©Graces de Silvia Gribaudi © Fabio Sau
Graces de Silvia Gribaudi © Fabio Sau

Théâtre du Rond-Point / Chor. : Silvia Gribaudi

Publié le 25 janvier 2026 - N° 340

La facétieuse Silivia Gribauldi s’empare de l’idéal de beauté des Trois Grâces pour mieux déconstruire avec humour les stéréotypes de genre.

De pièce en pièce, l’italienne Silvia Gribaudi s’évertue à déconstruire les clichés avec culot, intelligence et un humour décapant. S’inspirant ici des Trois Grâces, filles de Zeus et idéal de beauté sculptées par Canova, elle investit le plateau entourée de trois danseurs aux corps parfaitement athlétiques et largement dénudés. Elle-même en maillot de bain et assumant crânement ses rondeurs, elle multiplie les clins d’œil au public tout en nous offrant une danse virtuose et comique inspirée du ballet classique, de la sculpture antique ou de la revue. Un geste réjouissant et libérateur !

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

Graces
du mercredi 25 février 2026 au vendredi 27 février 2026
Théâtre du Rond-Point
2 bis avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris

à 19h30, le 28 à 18h30, le 1er mars à 17h.

Tél. : 01 44 95 98 00. Durée : 1h.

« NYST » et « Éclats », deux pièces sensibles par Mellina Boubetra et Léa Vinette
