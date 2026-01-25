Conviant onze superbes danseurs et danseuses aux techniques variées, Amala Dianor nous entraîne dans l’intimité d’une fête underground.

DUB. On connaît ce genre musical qui remixe des airs plus ou moins connus pour les amener vers tout autre chose. Mais n’en est-il pas de même pour la culture hip hop ? Chacun ne revisite-t-il pas les pas de ses aînés pour inventer sa propre technique, sa propre danse ? Ce faisant, que produit aujourd’hui la nouvelle génération ? C’est ce qu’est allé vérifier Amala Dianor en recrutant aux quatre coins du globe onze épatants jeunes interprètes aux personnalités affirmées et aux styles variés. Il les convie sur le plateau à une fête underground telle qu’elles avaient lieu dans son jeune âge et se déroulent encore, nous donnant l’occasion de nous immiscer dans ces soirées habituellement cachées.

Un melting-pot réjouissant

Tandis qu’Awir Leon joue live l’emballante partition qu’il a créée (lorsqu’il rejoindra un peu plus tard ses congénères on constatera que celui qui fut danseur chez Emanuel Gat avant de se consacrer à la musique sait toujours aussi bien bouger), ils et elles déboulent sur scène, le plus souvent par une porte entourée de néons. Un superbe kathak urbanisé précède une danse africaine modernisée, l’électro répond avec énergie au dancehall. Savamment construite par Amala Dianor, cette célébration décontractée en forme de melting-pot, à laquelle tous et toutes prennent un évident plaisir, offre un spectacle tout aussi réjouissant qu’entrainant. Puis, par la magie de l’ingénieuse scénographie de Grégoire Korganow, nous changeons de décor. Sans vouloir trop en révéler pour ne gâcher aucune surprise, disons que nous sommes alors conviés dans l’intimité de fêtes se déroulant en plus petit comité, qu’elles aient lieu dans des caves ou sur un roof top. À des moments de grâce dans lesquels les mouvements se déclinent simultanément selon plusieurs techniques succèdent des étreintes mais aussi des gestes de violence, tandis que la musique semble se disloquer dans des vapeurs d’alcool. La fête a toujours son revers plus sombre. Avec le compositeur et DJ Awir Leon, le spectacle est prolongé par After Dub à la 13e Heure, nouveau lieu festif des after shows du 13e Art.

Delphine Baffour