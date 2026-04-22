Les Moments musicaux de Gerberoy fêtent leur 20 ans

Philippe Cassard reprend la direction artistique des Moments Musicaux de Gerberoy, en consacrant le festival à Schubert. L’édition du 20ème anniversaire associe jeunes talents, artistes reconnus et légendes vivantes dans un programme mêlant grandes pages du compositeur viennois et variations autour de son œuvre.

Certains lieux appellent la musique. À Gerberoy, les rues pavées, les jardins et les façades débordant de roses et de glycines créent un écrin de silence propice à l’écoute. Invitation à la flânerie, ce paysage hors du temps se prête bien à la musique du Wanderer Schubert. Elle résonnera le samedi soir dans la Collégiale Saint-Pierre sous les doigts d’Elisabeth Leonskaja, qui joint à la Sonate en si bémol majeur D 960, deux autres « ultimes sonates », la 18e en ré majeur de Mozart et l’opus 111 de Beethoven. Le lendemain matin, c’est Philippe Cassard lui-même qui cheminera avec le baryton Samuel Hasselhorn, interprète déjà reconnu, à 36 ans, du lied allemand, dans le Voyage d’hiver.

Variations musicales et littéraires

Auparavant, le festival aura donné la parole, en ouverture, à deux jeunes artistes, le violoncelliste Maxime Grizard, lauréat de la Fondation Radu Lupu, et le pianiste Paul Lecocq, 1er Prix du Concours Clara Haskil 2025 ; au programme : la Sonate pour piano en ut mineur et la Sonate pour arpeggione et piano, ainsi que des pages de Beethoven et Thierry Escaich. Le week-end se conclura avec le Trio Sora, qui interprète le Trio n°1 en si bémol D.898, une pièce de Haydn et une création inspirée d’un lied de Schubert, commande du festival à Tobias Feierabend, compositeur franco-américain d’une trentaine d’années. Entre-temps, le jardin Le Sidaner aura accueilli lettres, poèmes et musique (lus par Julie Depardieu, joués par la flûtiste Juliette Hurel et la guitariste Gaëlle Solal) et la belle halle des variations jazz autour de Schubert et Beethoven par le pianiste Paul Lay.

Jean-Guillaume Lebrun et Gilles Charlassier