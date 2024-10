« Les Membres fantômes » de Charlotte Laemmel et Gaëtan Peau, une délicate exploration de vies en marge

Dans Les Membres fantômes, les comédiens Charlotte Laemmel et Gaëtan Peau font de leur complicité artistique de longue date le socle d’une très délicate exploration de vies en marge. Au diapason du duo frère-sœur qu’ils incarnent, leur objet théâtral échappe avec bonheur aux normes.

La destinée des Membres fantômes dit beaucoup de sa singularité. Dès sa création en 2019, ce spectacle créé et interprété par Charlotte Laemmel et Gaëtan Peau s’affirme à distance des avenues principales de la création théâtrale. En ouvrant la programmation de La Flèche, petit théâtre du XIème arrondissement de Paris, le duo se place d’emblée à l’écart des grandes scènes qu’il pratique par ailleurs, notamment au sein de la compagnie Les Chiens de Navarre dont Charlotte Laemmel est membre depuis Les armoires normandes (2015), tandis que Gaëtan Peau la rejoint pour La vie est une fête (2022). Par la suite, le spectacle reprend vie à l’occasion, dans les interstices des agendas bien chargés des deux comédiens et des lieux qui les invitent. Car avec sa durée d’une petite heure, son décor limité à une table de cuisine et son absence d’intrigue, Les Membres fantômes n’est pas fait pour occuper des créneaux classiques de représentation. C’est là la preuve de la belle cohérence et de l’honnêteté du geste des deux artistes. En optant pour un format a priori peu « vendeur », en tous cas inhabituel, ils assument pleinement leur démarche théâtrale qui consiste à mettre en scène des vies en marge de la société. Ce n’est pas pour rien qu’ils revendiquent l’influence de la célèbre émission Strip-tease. L’invitation que leur fait le Théâtre-Studio d’Alfortville à venir incarner une fois par mois Pascal et Sandra, le duo frère-sœur qu’ils ont imaginé, sied à merveille à leur drôle d’objet théâtral, si attachant.

Une heure avec Sandra et Pascal

En ouvrant leur pièce par une longue scène où Gaëtan Peau tente en vain de faire sortir de sa basse une mélodie, ce dernier et Charlotte Laemmel font entrer de plain-pied le spectateur dans une intimité dont l’épaisseur n’a guère besoin d’être formulée pour exister fortement. Seul devant une table recouverte d’un bazar qui suffit à placer le foyer où s’ancre la pièce un peu en dehors des normes sociales, le comédien dissipe par sa seule façon d’être là la crainte que l’on pouvait avoir d’assister à un spectacle sur le « peuple » façon Chiens de Navarre, avec trash et force caricature. Faite essentiellement de silences et de gestes du quotidien, où vient s’inviter dès l’entrée de la comédienne un dialogue lui aussi bien ordinaire – il est par exemple question de coiffure, de famille, de promotions en supermarché – la partition que se sont forgée les artistes évite avec soin et élégance tous les écueils observés dans bon nombre de créations cherchant à approcher la marge, voire à la théoriser. Car justement, Les Membres fantômes documente moins cette notion très vague de marge que ce que le théâtre peut lui faire, que la capacité ou non de cette discipline à s’éloigner des schémas sociaux et relationnels dominants. En nous dévoilant avec autant d’humour que de gravité, au détour d’un mot ou d’une attitude les troubles psychiques de Sandra, le trouble passif juridique de Pascal et surtout le grand attachement de ces deux-là, c’est en effet aussi lui-même que donne à voir le duo d’artistes. Par leur évidente amitié et leur sens particulier du théâtre comme manière d’approcher l’Autre, ils nous prouvent que leur art peut être grand dans l’exploration du petit.

Anaïs Heluin