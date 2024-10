« V », solo de Viivi Roiha virtuose mais obscur

Présenté comme une autofiction, le solo de Viivi Roiha décolle par sa virtuosité mais reste coincé dans un espace mental peu disert.

À la hache : c’est ainsi que Viivi Roiha traite son agrès. D’un coup d’un seul, mais dans une lente montée en puissance, elle lui règle son sort et le coupe net. Sa corde lisse devient tout juste un morceau de quelque chose, et tout l’enjeu pour la circassienne sera d’inventer une nouvelle relation à l’objet ainsi amputé de sa longueur. Un challenge réussi de ce point de vue : son solo alterne des moments de grande hauteur ou de rapport au sol, tous d’une grande virtuosité, dans des prises de risque époustouflantes. Oscillant entre puissance et sensualité, elle se sert de l’énergie de la corde qui tourne autour de son corps dans des enroulements suggestifs, l’empoigne de ses cuisses et de sa bouche, quand elle ne déverse pas sa rage sur l’objet, dans de violentes frappes au sol.

Que s’est-il passé ?

Pour autant, aussi concrets que soient ses gestes en lien avec la corde, ses intentions restent obscures. Les propositions sonore et scénographique suggèrent un espace mental mystérieux, que relaient autant les mots, un texte à la première personne, que les élans rauques et ogresques du musicien Mika Pusse. On devine que quelque chose s’est passé, qu’il y a eu un avant et un après, que Viivi Roiha ressent le besoin de jeter beaucoup de choses voire même de régler des différends avec l’objet. Mais l’accès à cette dimension du spectacle, en manque de clarté et de générosité, contraste avec l’engagement de l’artiste jusqu’en haut des cintres. Au risque de nous tenir bien éloignés de la performance, présentée pourtant comme une autofiction.

Nathalie Yokel