Charles Templon, inspiré du documentaire éponyme de Fernand Melgar (2005), crée Exit. Il met en scène cinq bénévoles de l’association suisse du même nom, offrant une assistance au suicide aux personnes atteintes de maladies incurables. Une merveille de théâtre.

C’est un sujet tabou en France et ailleurs, qui contraint quelques-uns de nos concitoyens à se rendre au-delà de nos frontières lorsque les forces les quittent : le processus du suicide assisté. Nous sommes ici en Suisse, représentée sur une grande et belle toile de Vincent Chéry en fond de plateau : un lac, une chaine de montagne, une petite ville. Charles Templon, à partir de situations inspirées du documentaire de Fernand Melgar, s’empare du sujet pour produire un tableau on ne peut plus intime mais universel sur la fin de vie, en passant habilement du point de vue des souffrants via la mise en scène de la permanence téléphonique de l’association, à celui des aidants, limités par des effectifs et une charge mentale bien entamée. On suit également Micheline, personnage réel jouée par Nanou Garcia, atteinte de sclérose en plaque. Et contre toute attente, on rit beaucoup devant cette galerie de personnages tantôt patients, tantôt accompagnants, vifs d’une humanité formidablement orchestrée.

Une pièce qui célèbre la vie

Partant du principe que mourir est un acte de liberté, la pièce creuse les fondements politiques et humanistes de ces lois qui décident de nos fins, qui prônent un système fait pour guérir, tandis que Micheline assène « Tout ce que je veux, c’est mourir ». Pour autant la pièce pose des limites fondamentales : au téléphone les bénévoles coupent court les dépressions ou les rescapés de tentatives de suicide ratées. Le protocole est infaillible. Les règles, claires et respectées : seules les personnes atteintes de maladies incurables peuvent prétendre au soutien de l’association qui croule déjà sous les demandes. Au bout du fil, les cinq bénévoles assaillis par le défilé de souffrance permanent doivent tenir : la « potion » convoitée n’est administrable qu’après un processus complexe. Au bout du compte, la pièce porte un toast et célèbre la vie, celle que l’on choisit, et la liberté qui va avec. En France, les débats sur la loi sur la fin de vie ont été brusquement interrompus par la récente dissolution de l’Assemblée Nationale. Le projet, porté par le député Olivier Falorni (NI), réélu en juillet, a pour ambition d’être remis sur la table. Affaire à suivre. En attendant, Exit a fait son chemin à Avignon, au vu de la salle archi bondée. C’est tout mérité.

Louise Chevillard