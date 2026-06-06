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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Catherine Lara et la compagnie Kumo questionnent l’identité à travers la danse et le chant dans « Identités »

Catherine Lara et la compagnie Kumo questionnent l’identité à travers la danse et le chant dans « Identités » - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Scala Provence
©© Éric Bongrand Catherine Lara et la compagnie Kumo reprennent ce succès de 2023.
© Éric Bongrand Catherine Lara et la compagnie Kumo reprennent ce succès de 2023.

Reprise / La Scala Provence / Catherine Lara et la compagnie Kumo

Publié le 6 juin 2026 - N° 345

Catherine Lara et la compagnie Kumo font un émouvant voyage, poétique, chorégraphique et musical, où chacun incarne ce qui forge son identité tout en allant à la rencontre de l’autre.

« Choc des générations, des univers artistiques et des cultures : en apparence, tout semble opposer Catherine Lara et la compagnie Kumo. Et pourtant, leurs différences sont autant d’atouts qui vont les unir le temps d’un spectacle rythmé, onirique et singulier. » Les musiques du monde rencontrent le break dance et le hip-hop pour explorer la question de l’identité et la manière dont la société actuelle invite à y répondre : « notre relation aux réseaux sociaux, ou comment se perdre dans le monde virtuel, notre place dans la société, ou comment cohabiter malgré nos ambitions contraires ou communes, notre rapport à l’autre et à la tolérance, ou comment dépeindre les différentes formes de discrimination ». La lumière et la vidéo dessinent un espace imaginaire que vient habiter le corps des danseurs, pendant que le violon convoque esprits et émotions. Cette rencontre inattendue provoque le dialogue entre les arts et invite chacun à réfléchir aux conditions d’une identité pacifiée, nourrie de la richesse de celle des autres.

 

Catherine Robert

A propos de l'événement

Identités
du lundi 13 juillet 2026 au lundi 13 juillet 2026
Avignon Off. La Scala Provence
3, rue Pourquery de Boisserin, 84000 Avignon

à 20h30. Tél. : 04 65 00 00 90. Durée : 1h20.

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