À partir de quelques-unes des figures peintes par Ovide, Flávia Lorenzi tire les fils d’une dramaturgie originale qui fait dialoguer le monde antique et la condition féminine contemporaine.

« Après avoir monté Antigone, ma passion pour la mythologie et les textes antiques m’a menée vers Ovide et son œuvre Les Héroïdes. Moins connu que Les Métamorphoses, Les Héroïdes sont des élégies douloureuses, des portraits de femmes qui, d’Ariane à Hélène, chantent l’abandon de leurs amants. J’ai voulu donner la parole à ces femmes pour qu’elles disent autre chose que leur plainte. Pour soutenir leur réinvention, j’ai fait appel à d’autres paroles : celles d’Hélène Cixous et son magnifique Rire de la méduse, Niki de Saint-Phalle, Barbara, la poétesse Ana Maria Martins Marques, Aretha Franklin, mais aussi celles des comédiennes. « Il faut que la femme s’écrive : que la femme écrive de la femme et fasse venir les femmes à l’écriture. », dit Hélène Cixous.

Lutte positive et solaire

J’offre à ces figures tragiques un regard féministe. La musique, arrangée par Baptiste Lopez à la direction musicale, occupe une place centrale dans ce spectacle. Nous avons travaillé avec l’humour et une joie faite de colère et de tendresse. La joie est une force révolutionnaire. Des femmes qui se permettent d’être irrévérentes sur un plateau, de jouer leur colère, leur sensualité et leur joie, ont une force révolutionnaire, surtout avec cette équipe de comédiennes, fortes et drôles. L’humour pique et est souvent très efficace pour réveiller les esprits. Se battre, aujourd’hui, exige une colère joyeuse. Les gens sortent du spectacle en ayant envie de se battre, d’être lumineux dans leurs combats et riches de cette joie que porte la musique. »

Propos recueillis par Catherine Robert