Bart & Balt

Après Naissance d’un chef-d’œuvre, qui retrace la création d’En attendant Godot, Stéphanie Chévara revient à Avignon avec une pièce inspirée du vécu des interprètes Barthélémy Goutet et Balthazar Gouzou, qui chacun à leur manière ont connu les univers de l’hôpital et du sport. Un duo joyeusement combatif face aux obstacles de la vie.

Comment cette pièce est-elle née ?

Stéphanie Chévara : Barthelemy et Balthazar se sont rencontrés lors de ma précédente mise en scène, Nous étions debout et nous ne savions pas (2020) de Catherine Zambon. Ce sont deux comédiens extrêmement physiques. Avant chaque représentation, ils réalisaient un échauffement de haut niveau. En les voyant travailler, je me suis dit que nous avions matière à raconter une histoire ; tous deux ont un sacré passé de sportifs, mais aussi des liens avec l’hôpital. Balthazar a été multi-accidenté dans sa carrière de tout jeune rugbyman, qu’il a dû interrompre, et Barthélémy a été diagnostiqué d’une spondylarthrite à 18 ans, ce qui l’a amené à intégrer le sport, surtout la boxe, dans sa routine quotidienne. Ils utilisent beaucoup ce travail du corps comme appui pour leurs personnages. C’est très riche d’avoir des acteurs aussi affûtés, qui fonctionnent comme des danseurs.

« Tout est vrai, mais peu à peu, on glisse, on bascule dans le domaine du rêve. »

Qui sont Bart et Balt ? Quelle sorte de relation tissent-ils ?

S.C. : Inspirés par Barthelemy et Balthazar, les deux personnages sont une déclinaison d’eux-mêmes, dans la tradition du clown, qui est de partir de soi. L’idée était de partir de leur vécu sportif et hospitalier pour les faire se rencontrer, pour aborder aussi l’opposition entre le langage médical et celui des patients. Souvent, patients et médecins ne se comprennent pas. Nous sommes partis d’une situation simple, une consultation médicale, pour ensuite laisser place à l’imaginaire et aux fantasmes, tant du médecin que du patient. Nous avons imaginé une relation très conflictuelle entre les deux à partir d’un mensonge initial qui va alimenter toute l’histoire. Le patient a rendez-vous avec un médecin, mais c’est un autre médecin qui le prend en charge. Cela crée des malentendus, jusqu’au dénouement apocalyptique, dans un espace olympique.

Comment le théâtre s’empare-t-il du réel, des univers de l’hôpital et du sport ?

S.C. : Pour intégrer la pratique sportive à la mise en scène, nous avons réuni les deux univers dans la scénographie, qui évoque le gymnase et l’hôpital. Nous nous nous sommes appuyés sur ce qui est commun – le linoléum, le marquage au sol…- en évitant le décoratif pour rester dans le fonctionnel. Nous avons travaillé sur ce qui relie et oppose ces deux mondes, que ce soit au niveau de la scénographie, des costumes, ou même dans le langage. Au début, nous sommes dans un décor très réaliste, mais avec des ambiguïtés. Roger Blin disait que le théâtre c’est l’ambiguïté : l’imaginaire s’y engouffre… Ici tout est vrai, mais peu à peu, on glisse, on bascule dans le domaine du rêve, et, comme dans certains rêves, il y a des éléments très concrets qui ramènent à la réalité. Le spectacle joue constamment de cette ambiguïté entre rêve et réalité.

Propos recueillis par Agnès Santi