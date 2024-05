« Je voyais ça plus grand » de Thomas Chopin et Simon Tanguy

Seul en scène, Simon Tanguy ausculte son propre univers professionnel, celui du spectacle, et s’en fait le représentant bouffon. Il met un doigt sur les incohérences et les injustices du milieu, tout en animant un stand up plein d’humour et de poésie.

C’est ce qu’on appelle un « métier passion ». Artiste, oui mais encore ? Simon Tanguy passe en revue toutes sortes de désillusions à la manière d’une confession touchante, en conciliant danse et humour. Le spectacle en deux parties se compose d’un premier temps consacré aux ambitions et aux échecs inhérents au milieu, incarnés par la figure d’un anti-héros, tandis que la deuxième partie met à profit la scène, le corporel et la poésie du plateau pour imager le propos et rendre possible la « déception, la réalisation de ses idéaux, de tout ce qu’il voyait plus grand ».

Louise Chevillard