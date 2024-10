Le Bonheur conjugal selon Tchekhov par la compagnie Ruzaro

Puisant dans le répertoire méconnu des comédies en un acte de Tchekhov, la compagnie met en scène ses « farces » ou « vaudevilles à la française » dans une ambiance burlesque et légère.

Une veuve tempétueuse, des promis évanouis et un pseudo-conférencier martyrisé par sa femme, voilà les personnages qui peuplent les tumultueuses péripéties de ce triptyque tchékhovien. Dans L’Ours, une veuve (interprétée par Florence Bouniq Mercier) affronte un propriétaire terrien (joué par Philippe Minvielle) qui lui réclame de l’argent. S’ensuit un duel où les tractations financières se confondent en pourparlers amoureux. Le fil rouge des relations conjugales s’étoffe avec Une demande en mariage. Demande chaotique puisque interrompue de malaises vagaux et d’invectives lancées à la volée entre le père de la promise (incarné par Claudine Boucet) et le futur gendre (interprété par Clément Zanoly). Les Méfaits du tabac vient compléter le tableau. Cette satire d’une soi-disant conférence sur les dangers de la fumette n’est autre qu’une série de lamentations d’un mari victime de son couple.

Une écriture incisive et drolatique

La compagnie file la métaphore du champ amoureux, avec un ton certes léger mais révélateur de ce que les naturalistes appelleraient des « tranches de vie ». La mise en scène intègre cette dimension historique en faisant parler Tchekhov lui-même. Dans les interstices de la représentation, l’écriture de Danielle Mathieu-Bouillon, autrice fascinée par l’œuvre de l’auteur russe, prend le relais et nous raconte lors d’interludes le contexte d’écriture de chaque pièce. Le tout s’inscrit dans un esprit énergique et drolatique, qui revêt néanmoins une certaine forme de gravité quant aux sujets traités. N’oublions pas que chez Tchekhov, le comique et le tragique vivent sous le même toit, à la manière d’un vieux couple inséparable.

Amandine Cabon