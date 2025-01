James Francies se présente en trio au New Morning

Ce touche-à-tout des claviers à l’impressionnant curriculum se présente en trio au New Morning, une main sur le piano, l’autre sur les synthés.

Partenaire de jeu de Chris Potter (Circuits) et de Pat Metheny (Side Eye NYC), James Francies a aussi gagné ses lettres de noblesse auprès de Chance the Rapper (auprès de qui il a participé au tube « No Problem »), The Roots ou encore les Drumheadz du batteur Chris Dave. Autant dire qu’à 30 ans, le pianiste possède un CV à faire pâlir nombre de ses confrères. Ce virtuose des claviers, qu’il aime entremêler au piano, développe une musique à l’image de l’éclectisme de ses collaborations, qu’il présente en trio au New Morning en étant excellemment secondé par le bassiste Orlando le Fleming (Ari Hoenig Punkbop) et le batteur Damion Reid (Robert Glasper Trio), entre fusion funky, jazz musclé et beats hip-hop qui claquent.

Vincent Bessières