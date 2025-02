Jazz Partage : double soirée à Chelles

Le Théâtre de Chelles continue sa série des « Jazz Partages », un principe de soirée en deux parties présentant des musiciens en vue de la scène hexagonale : les pianistes Mark Priore et Guillaume de Chassy, le clarinettiste Matteo Pastorino et le chanteur David Linx.

Ce quatrième épisode accueille Mark Priore, jeune pianiste auréolé de récompenses prestigieuses dont le lyrisme se teinte volontiers de touches impressionnistes, et le trio formé par le pianiste Guillaume de Chassy, le clarinettiste Matteo Pastorino et le chanteur David Linx. Atypique dans son instrumentation, auteur d’un disque d’une délicatesse infinie intitulé « On Shoulders We Stand » sorti en 2022, ceux-ci explorent un univers chambriste fait de mélodies de Rachmaninov, Schubert, Bach, Ravel, Chostakovitch, Chopin, Mompou ou Scriabine transcrites pour la voix par de Chassy, sur lesquelles David Linx a posé ses propres paroles, ourlées par les traits de clarinette de Pastorino.

Vincent Bessières