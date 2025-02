Les 32e Rencontres internationales de la guitare à Antony

Depuis 1998, les Rencontres internationales de la guitare d’Antony célèbrent la diversité des styles et des traditions musicales attachées à la six-cordes.

Tournée en grande partie vers l’Amérique Latine, cette édition fait notamment honneur au guitariste argentin Leonardo Sánchez, dont deux œuvres seront créées en ouverture (le 19 mars, Espace Vasarely, entrée libre) par des élèves guitaristes issus de différents conservatoires. Ce même compositeur sera au cœur du Concours international de guitare organisé dans le cadre de ces Rencontres puisque les finalistes auront notamment à interpréter Pulsación, une œuvre qui lui a été commandée pour la 25e édition du concours (le 21 mars, au conservatoire).

Une traversée musicale

Entretemps, originaires du Venezuela et de Colombie, le violoniste Alexis Cárdenas et son ensemble Recoveco dans lequel les cordes pincées ont la part belle, auront opéré une traversée musicale de la Caraïbe et de l’Amérique du Sud (le 20 mars, Espace Vasarely). Une autre soirée de ces Rencontres (le 22) sera dédiée à l’Argentin Astor Piazzolla, dont des pièces seront interprétées par Davide Picci, lauréat du concours de l’édition précédente, et par sept autres musiciens attachés à célébrer le maître du « tango nuevo » (Théâtre Firmin Gémier). Enfin, le guitariste monténégrin Goran Krivokapić et l’Orchestre des forces armées d’Albanie concluront le festival (le 23) par des œuvres de Mauro Giuliani (Concerto en la majeur), Joaquín Rodrigo (Fantaisie pour un gentilhomme) et Schubert (Symphonie n° 5). Soit cinq jours de voyage autour de la guitare.

Vincent Bessières