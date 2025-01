Les Ballets de Monte-Carlo dans un programme Eyal – Maillot

Les excellents Ballets de Monte-Carlo, dont la présence est trop rare en région parisienne, débarquent au Théâtre de la Ville avec un programme épatant qui réunit la danse viscérale de Sharon Eyal et l’énergie solaire de Jean-Christophe Maillot.

Un danseur, d’abord, défile de grands pas glissés, tête balançant de droite à gauche, autour d’un rectangle d’ombre noire. Rejoint peu à peu par ses congénères, les corps s’élèvent sur demi-pointes, se cambrent, penchent dangereusement vers l’arrière, les mains enlacent les côtes. Ils ne forment bientôt plus qu’un organisme pulsatile, vibrant, animal. Ce mouvement viscéral, étrange, reconnaissable entre tous, est la signature de Sharon Eyal. Pour Autodance – d’abord créé pour les interprètes de l’Opéra de Göteborg et aujourd’hui au répertoire des Ballets de Monte-Carlo qui se l’approprient avec brio – elle y saupoudre avec bonheur quelques touches de vocabulaire classique, de grands pliés en développés. Un mouvement perpétuel électrisant que même le tombé du rideau ne semble pouvoir épuiser.

Vers un pays sage

Changement d’atmosphère ensuite et embarquement Vers un pays sage, qui l’est beaucoup moins que son titre le laisse à penser. En effet, cette chorégraphie emblématique, maintes fois interprétée par les Ballets de Monte-Carlo et entrée au répertoire de nombreuses autres compagnies, Jean-Christophe Maillot l’a créée il y a 30 ans pour rendre hommage à l’appétit de vie tout en excès, à la fougue de son père, l’artiste peintre et spécialiste de la couleur Jean Maillot. Sur une partition envoûtante de John Adams et devant des aplats de lumière dont les tons vifs et francs colorent la scène, les pas de deux, trios et danses de groupes s’enchainent à un rythme effréné, sans aucun temps mort. Tout l’art de la composition du chorégraphe comme la virtuosité de la troupe explosent dans ces presque trente minutes d’une rare intensité.

Delphine Baffour