Dans le cadre du Festival Faits d’Hiver, le MAIF Social Club présente Fossil, création du Groupe FLUO, mise en scène par Benoît Canteteau.

Les bouquins qui peuplent nos étagères se seraient-ils sédimentés ? Une fois lue ou feuilletée, l’œuvre semble se pétrifier entre deux rayons de poussière. Benoît Canteteau propose de réanimer ces ouvrages du passé, pour en faire le cœur de sa création : Fossil. Entourés de 363 livres, un danseur et une lectrice s’amusent à désensevelir l’objet papier entre performance d’équilibriste et « lectures sculpturales ». Le Groupe FLUO s’intéresse souvent aux interactions entre les différents arts, qu’ils soient circassiens, dramatiques, plastiques ou encore chorégraphiques. Perpétuant ce travail à la croisée des disciplines, Fossil se donne à voir comme une partition langagière et corporelle où le risque de la chute fragilise l’immobilité des mots.

Amandine Cabon