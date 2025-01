Hervé X MazelFreten. Une rencontre au sommet de l’électro et de la pop : c’est la promesse de ce croisement inédit qu’on n’aurait même pas osé rêver. Chaillot l’a fait.

Il faut voir Hervé en concert pour comprendre : un concentré d’énergie, une boule de feu en fusion, un ludion bondissant qui n’a jamais assez de l’espace de la scène pour exprimer sa joie, sa générosité, son amour du public. S’il est désormais bel et bien installé dans sa musique, de ses débuts très électro jusqu’à ses accents actuels plus pop, le chanteur ne peut toutefois pas lutter contre sa nature : il est un Danseur en majuscule, incapable de brider son corps, totalement libre dans ses expressions, les jambes montées sur ressort et les bras jaillissant en uppercut. Prompt à exercer sa signature gestuelle à nulle autre pareille dans toutes les situations, coincé dans sa cuisine, dans les grands festivals ou dans l’intimité de la Maroquinerie, le voilà qui partage la scène avec les MazelFreten, groupe de danse électro en pleine ascension.

Une expérience à prolonger sur le week-end

Conduite par Laura Defretin et Brandon Masele, la compagnie développe une spécificité et une virtuosité à l’endroit d’une culture directement issue des clubs. En l’extrayant de l’underground, ils en ont fait une danse capable d’autres types de dialogue, d’autres façons de partager la scène en ouverture sur diverses écritures : ici, le terreau commun de l’électro et l’énergie commune de la danse promettent une rencontre fertile et détonante avec Hervé. L’événement se déroule en marge de la Chaillot Expérience #5, qui a lieu les 7 et 8 février et invite en fin de semaine d’autres artistes sur le même mode, comme la chanteuse Barbara Carlotti avec les chorégraphes Mickaël Phelippeau et Clarisse Chanel, ou comme Thomas Lebrun, qui adapte ses Soirées What You Want façon juke box chorégraphique.

Nathalie Yokel