Ioanna Paraskevopoulou et son complice Georgios Kotsifakis expérimentent les liens entre bruitage de cinéma et chorégraphie dans Mos.

Devant une projection d’extraits de film muets, deux performeurs s’affairent pour créer des sons à l’aide de planches de bois, seaux d’eau versés sur la tête et noix de coco. En s’inspirant de la technique « Foley » destinée à couvrir les sons indésirables enregistrés pendant le tournage d’un film, la chorégraphe grecque Ioanna Paraskevopoulou explore les relations entre bruitage et chorégraphie. Sur scène avec son complice Georgios Kotsifakis, elle crée une bande sonore, décloisonnant les disciplines, tout en permettant à la danse de se nourrir des techniques du médium audiovisuel et inversement. Courant après les extraits de western, de films d’action et d’épouvante, qui s’enchaînent à toute vitesse, le duo livre une performance physique aussi virtuose que cocasse.

Belinda Mathieu