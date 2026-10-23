Pourquoi aurions-nous aujourd’hui encore besoin d’artistes ? Les artistes qu’on mérite, écrit et mis en scène par Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl, aborde l’épineuse question en adaptant librement un récit de Giorgio Vasari datant du XVIe siècle.

On dirait Huis clos de Sartre au temps de l’IA et de la crise écologique. Mais Les artistes qu’on mérite est en réalité inspiré d’un texte du XVIe de Giorgio Vasari, Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Le spectacle enferme dans une salle close, divers artistes de disciplines différentes : sculptrice, écrivaine, dessinateur, musicien, plasticien. Issus de diverses époques (Renaissance, XVIIIe, années SIDA, période contemporaine…), toutes et tous sont morts et doivent cohabiter dans ce lieu. Ils vont donc inévitablement se mettre à questionner leur vie passée, et donc, le rôle des artistes et des œuvres.

Insolence, résistance et réinvention

Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl ambitionnent à travers cette histoire rien de moins que de « redonner insolence et résistance à l’art de notre époque ». Le duo travaille ensemble depuis 2020, après s’être formés et rencontrés au TNS. Dans une scénographie légère signée Cledat & Petitpierre, également à la création des costumes, et en compagnie au plateau de quatre interprètes, dont Jonathan Capdevielle, confidences, disputes et récits s’entrecroisent et entrechoquent les époques. Dans une salle d’attente en marbre, un lieu comme une sorte de purgatoire, des motifs de musique populaire joués en live côtoient des réflexions sur l’Art. Et les artistes, pour partir sans regret, sont invités à créer une dernière œuvre.

Eric Demey