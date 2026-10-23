Création et entrée au Répertoire de C’est beau, de Nathalie Sarraute, dans une mise en scène de Clément Hervieu-Léger, qui explore la manière dont l’humour peut pallier les affres de l’expression.

On est puni à vouloir trouver ce que cachent les mots les plus simples. Un père et une mère se déchirent sous l’œil ironique de leur enfant, dont la seule présence les empêche d’admirer librement l’œuvre qu’ils contemplent. « C’est beau », disent les parents. « C’est assez chouette », finit par dire l’adolescent. La farce sur le langage révèle le drame de l’incommunicable, du dialogue comme lutte, du langage comme trahison. Alexandre Pavloff, Suliane Brahim, Véronique Vella et Nicolas Lormeau font entrer Nathalie Sarraute au Répertoire du Français, après que Jacques Lassalle, en 1993, inaugurait le Théâtre du Vieux-Colombier avec deux de ses pièces. Celle que choisit Clément Hervieu-Léger, créée à la radio en 1972, allie art de la réplique et comique de situation et « permet un travail sur le jeu tout en légèreté, en soulevant pourtant des questions profondes sur la cellule familiale, la valeur des mots et l’évolution de la langue ».

Catherine Robert