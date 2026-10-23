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« Lorenzaccio » d’Alfred de Musset et George Sand : David Bobée revisite le drame politique avec Félix Back

« Lorenzaccio » d’Alfred de Musset et George Sand : David Bobée revisite le drame politique avec Félix Back - Critique sortie Théâtre Cergy Points Communs - Théâtre 95
©Lorenzaccio de Musset et Sand mis en scène par David Bobée CR : Frédéric Lovino
Lorenzaccio de Musset et Sand mis en scène par David Bobée CR : Frédéric Lovino

Points communs-Théâtre 95 / D’après Musset et George Sand / Mise en scène de David Bobée

Publié le 23 octobre 2026 - N° 348

Avec un Lorenzaccio qui se conjugue au féminin et au présent, le spectacle de David Bobée donne l’occasion de découvrir Félix Back, un formidable acteur.

Pour ses premières dates en Île-de-France, le Lorenzaccio de Musset mis en scène par David Bobée pose ses valises à Cergy pour trois représentations. Articulant l’œuvre fleuve de Musset à son texte source signé George Sand, le metteur en scène y fait coexister résonances actuelles et enjeux d’époque. Le drame romantique aux accents shakespeariens tourne autour du personnage éponyme, jeune débauché de 19 ans dont on raille à Florence le manque de virilité. Il est interprété par Félix Back, véritable révélation de ce spectacle. Dans une scénographie aux hautes colonnes antiques, supports de projections vidéo de révoltes de rue contemporaines, son personnage principal tente d’appeler au soulèvement face à la tyrannie d’Alexandre de Médicis. Infléchissant la réflexion sur l’engagement et la place des femmes dans l’Histoire, ce Lorenzaccio allie clarté et puissance du propos.

Eric Demey

A propos de l'événement

Lorenzaccio
du mercredi 18 novembre 2026 au vendredi 20 novembre 2026
Points Communs - Théâtre 95
1 Place du Théâtre, 95000 Cergy

à 19h. Durée : 3h20

Tel : 01 34 20 14 14.

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