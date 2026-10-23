Avec un Lorenzaccio qui se conjugue au féminin et au présent, le spectacle de David Bobée donne l’occasion de découvrir Félix Back, un formidable acteur.

Pour ses premières dates en Île-de-France, le Lorenzaccio de Musset mis en scène par David Bobée pose ses valises à Cergy pour trois représentations. Articulant l’œuvre fleuve de Musset à son texte source signé George Sand, le metteur en scène y fait coexister résonances actuelles et enjeux d’époque. Le drame romantique aux accents shakespeariens tourne autour du personnage éponyme, jeune débauché de 19 ans dont on raille à Florence le manque de virilité. Il est interprété par Félix Back, véritable révélation de ce spectacle. Dans une scénographie aux hautes colonnes antiques, supports de projections vidéo de révoltes de rue contemporaines, son personnage principal tente d’appeler au soulèvement face à la tyrannie d’Alexandre de Médicis. Infléchissant la réflexion sur l’engagement et la place des femmes dans l’Histoire, ce Lorenzaccio allie clarté et puissance du propos.

Eric Demey