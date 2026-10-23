Ils se sont connus à l’École du Nord à Lille, ont noué une vive amitié et se lancent avec Short Message Service (SMS) dans l’exploration des nouveaux codes et langages amoureux, de la place de l’amitié à l’ère des échanges numériques. Suzanne de Baecque et Joaquim Fossi racontent l’histoire de ce drôle de projet.

Comment est née cette nouvelle création ?

Joaquim Fossi : Un jour, dans le métro, Suzanne et moi étions chacun dans une situation amoureuse compliquée. Nous avons commencé à nous montrer les SMS que nous échangions avec les personnes concernées, à les analyser, à tenter de comprendre ce qu’ils disaient de nos relations. Ce sont des discussions ordinaires, dérisoires, mais qui prennent, sur le moment, une importance gigantesque. Sans doute pour en rire et les mettre à distance, nous avons imaginé qu’elles pourraient devenir la matière d’un spectacle.

Votre matière sera-t-elle donc autobiographique ?

Suzanne de Baecque : Non, pas vraiment, puisque nous avons ensuite inventé des sortes d’avatars de nous-mêmes. Celui de Joaquim est inexpérimenté et reste attaché aux rêves dont on a hérité : la recherche de l’amour absolu, le couple, la famille. Suzanne quant à elle va essayer de lui ouvrir les yeux sur d’autres possibles. Leur quête s’enrichit de plusieurs témoignages extérieurs, si bien que Suzanne se prend les pieds dans son propre tapis. À travers leurs désirs et leurs contradictions, la fiction permet de questionner les nouvelles formes d’amour, mais aussi l’importance de l’amitié.

« La fiction permet de questionner les nouvelles formes d’amour, mais aussi l’importance de l’amitié. »

Vous vous êtes intéressés aux SMS amoureux tout en vous inspirant des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes. Comment ces deux univers se rencontrent-ils ?

Joaquim Fossi : Pendant nos résidences à Sète, nous avons notamment imaginé des jeux de rôles où nous demandions à des gens de nous aider à rédiger des SMS reliés à nos histoires amoureuses. Nous voulions observer la manière dont on exprime aujourd’hui le désir, l’amour, l’incertitude. Et à l’issue d’une étape de création, un spectateur nous a opportunément lancé : « mais vous faites les fragments 2.0 ! ».

Suzanne de Baecque : Cependant, Roland Barthes appartient à une autre époque de l’amour. Ses Fragments d’un discours amoureux peuvent paraître compliqués, parfois un peu datés, avec ce personnage à la Werther qui superpose l’amour et la souffrance. Nous avons voulu relire cette œuvre au prisme de notre génération. Quant aux SMS, ils ont constitué notre point de départ, mais le spectacle s’est progressivement ouvert à des interrogations plus larges.

Quelle forme prendra le spectacle ?

Suzanne de Baecque : Le spectacle mêle théâtre et performance. Nous sommes dans un espace où nous nous adressons frontalement au public tout en y inscrivant des situations de fiction.

Joaquim Fossi : Le plateau sera dépouillé, comme une boîte de nuit entre deux fêtes, entre deux histoires d’amour, dans cet instant suspendu où tout est possible. Nous sommes de plain-pied avec le public, sans aller jusqu’au théâtre participatif, même si leurs téléphones seront sollicités. Ce qui sera, je l’espère, sera surtout perceptible sur scène, c’est la relation qui nous unit, Suzanne et moi. Cette amitié vive et complexe composée d’amour et de et de bien d’autres sentiments. Pourquoi l’amitié est-elle devenue aujourd’hui un sujet politique ? Le capitalisme rend-il impossible tout amour heureux, comme nous invite à le questionner la sociologue Eva Illouz ? Nous n’avons pas de réponses définitives, mais ces interrogations nous passionnent.

Propos recueillis par Eric Demey