Aalaapi : un spectacle programmé par le musée du quai Branly et imaginé par Laurence Dauphinais et Marie-Laurence Rancourt, dont le nom est en inuktitut, un spectacle pour donner à entendre la vie des membres des Premières Nations dans le Grand Nord canadien, en allers-retours constants entre création radiophonique et théâtre.

En inuktitut, qui est l’une des principales langues inuites du Canada, « Aalaapi » signifie « faire silence pour entendre quelque chose de beau ». Il y a là plusieurs messages : c’est le signe que ce spectacle s’intéresse à la culture, à la langue et au vécu des Inuits, c’est le signe également qu’il s’articule autour de la parole comme vecteur artistique. Cette parole est ici double : d’une part, deux interprètes jouent deux amies du Nunavik, au Nord du Québec, qu’on voit sur scène dans leur maison et dans leur quotidien, mais la tranche de leur vie à laquelle on assiste est en outre accompagnée du son d’une radio, qui diffuse un documentaire dans lequel cinq jeunes femmes partagent leur vécu. Les allers-retours entre la parole des unes et des autres permet d’esquisser les portraits intimes de toutes ces femmes qui ont en partage cette identité inuite, en commun de vivre au nord du 55e parallèle.

Une mise en scène sensible de paroles inuites, pour un autre récit du Grand Nord

Aalaapi, comme toutes les pièces jouées au théâtre Claude Lévi-Strauss, est programmée en écho à l’une des expositions du musée, en l’occurrence « Premières Nations – Arts et cultures du Nord-Ouest de l’Amérique ». Dans le processus de création, Laurence Dauphinais et Marie-Laurence Rancourt ont réuni autour d’elles un collectif d’artistes autochtones et allochtones pour offrir un accès à une perception différente de celle qui prédomine relativement à la vie dans ce Grand Nord souvent fantasmé, peu souvent documenté avec justesse. L’approche multidisciplinaire en fait un spectacle total : au jeu des comédiennes vient s’ajouter non seulement une grande part d’écoute – du fait du documentaire sonore qui est diffusé – mais aussi la vision de multiples images qui sont projetées sur la surface de la façade de la maison qui se dresse sur la scène. Aalaapi donne à entendre une parole singulière, et s’offre comme une opportunité pour le public de rencontrer une réalité différente, de façon sensible, à rebours de ses préconceptions.

Mathieu Dochtermann