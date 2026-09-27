Bertrand Chamayou & l’Ensemble Intercontemporain

En concerto ou en petites formations, le pianiste Bertrand Chamayou et l’Ensemble Intercontemporain parcourent le répertoire du piano contemporain.

Dès son arrivée à la tête de l’Ensemble Intercontemporain, avec les concerts « EIC & Friends », Pierre Bleuse a souhaité partager la pratique du répertoire contemporain. Rien d’étonnant à ce qu’après Patricia Kopatchinskaja ou les anciens de l’EIC Pierre-Laurent Aimard et Jean-Guihen Queyras, le nouvel invité soit Bertrand Chamayou, magnifique interprète de Liszt, Ravel ou Bartók mais aussi impliqué dans la musique de notre temps. Après un premier concert à 17h30 dédié aux « classiques » (Concerto de chambre de Berg, Piece for Four Pianos de Feldman, Refrain de Stockhausen), il crée une pièce pour piano et percussions de la Serbe Hristina Šušak (née en 1996) et un concerto, Beings (time and the patina of possibilities), de l’Australienne Liza Lim (née en 1966).

Jean-Guillaume Lebrun