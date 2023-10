Les 50 ans de l’ensemble L’Itinéraire

Ensemble pionnier, associé à la révolution sonore de la musique « spectrale » à ses débuts, L’Itinéraire a traversé un demi-siècle d’aventures musicales.

Son histoire a souvent croisé celle de l’Ircam, autre haut lieu où s’est poursuivie, avec les ressources de l’informatique et de l’électronique, l’exploration des mystères du son. Ces deux concerts constituent ainsi un carnet de voyage, depuis les œuvres de Gérard Grisey (Prologue par l’altiste et co-directrice artistique Lucia Peralta), Michaël Levinas et Hugues Dufourt jusqu’aux créations de Maija Hynninen, Oscar Bianchi, Núria Giménez Comas et Natasha Barrett, en passant par les rencontres décisives de Jonathan Harvey et Fausto Romitelli (Professor Bad Trip : Lesson II). Le 17 novembre, une installation sonore du compositeur Eric Maestri, fait d’un mot le portrait de l’ensemble : « Sound ».

Jean-Guillaume Lebrun