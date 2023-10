A-Ronne et Chutes de la Muse en Circuit

La Muse en Circuit s’installe à la MAC pour deux spectacles hybrides autour de l’œuvre de Berio et d’une création de Franck Vigroux. Soit respectivement A-Ronne et Chutes.

Une autre écoute est possible. C’est ce que clame la musique de Luciano Berio (1925-2003), et tout particulièrement A-Ronne (1974), « théâtre pour les oreilles » sur un poème composite d’Edoardo Sanguinetti. L’ensemble HYOID Voices invite le public à le suivre, casque sur les oreilles, dans cette déambulation vocale mise en espace par Joris Lacoste et augmentée d’un prélude électroacoustique de Sébastien Roux (né en 1977). L’idée de cheminement, initiatique et synesthésique, est au cœur de Chutes, nouveau spectacle que son compositeur Franck Vigroux (né en 1973) qualifie d’« opéra électronique ». Il est présenté les 9 et 10 novembre dans la petite salle de la MAC.

Jean-Guillaume Lebrun