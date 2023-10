Week-end Bach à la Philharmonie

Des pièces solistes aux cantates, une célébration de Bach multiple et ancrée dans notre époque.

Redonner à Bach ses couleurs d’époque : le flûtiste François Lazarevitch ou la gambiste Lucile Boulanger – en récital les 23 et 25 novembre – s’y attellent depuis longtemps, sur instruments d’époque. Mais sa musique se prête aussi aux transcriptions (ce qu’il faisait parfois lui-même) : Thomas Dunford transpose ainsi pour archiluth la Suite pour violoncelle en sol majeur ou la célèbre Chaconne pour violon (le 26 à 11h). Et Bach reste Bach sur instruments modernes : au piano bien sûr (Variations Goldberg par Víkingur Ólafsson, le 27) ou à l’orgue (toute l’œuvre d’orgue par Olivier Latry, Thomas Ospital et les étudiants du CNSM le 26 à partir de 10h), mais aussi, plus étonnant, à la contrebasse (très beau récital de Florentin Ginot, le 24). La violoniste Patricia Kopatchinskaja partagera quant à elle deux programmes avec… l’Ensemble Intercontemporain (le 25 à 17h30 et 20h). Le cycle s’achèvera le 27 avec Raphaël Pichon et Pygmalion dans des cantates.

Jean-Guillaume Lebrun