Pour sa première invitation au Théâtre des Champs-Élysées, le pianiste propose un copieux florilège de musique russe hors des sentiers battus.

Lauréat du Concours Tchaïkovski en 2015, Dmitry Masleev a déjà fait forte impression à Paris dans Chopin, Tchaïkovski ou Rachmaninov. Avec ce récital de la série Piano 4 étoiles, il se promène dans un répertoire russe assez méconnu. Outre les Variations Corelli de Rachmaninov et un détour par Liszt (Rhapsodie espagnole), il défend Medtner (la superbe Sonate « Réminiscence » et ses atmosphères changeantes), ainsi que des miniatures signées Glinka (Nocturne « La Séparation ») et trois musiciens du « Groupe des Cinq » : Cui (Sérénade op. 40 n°1), Balakirev (Nocturne) et Moussorgski (Une nuit sur le Mont Chauve dans une transcription pour piano).

Jean-Guillaume Lebrun