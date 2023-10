Duo autour de Clara Schumann

Marina Chiche et Jean-Frédéric Neuburger font revivre Clara Schumann autour des deux grands hommes de sa vie : son mari Robert et son ami intime Brahms.

Elle est violoniste, productrice de radio et s’attache à mettre en avant les compositrices. Il est pianiste et compte parmi les compositeurs en vue de la nouvelle génération. Marina Chiche et Jean-Frédéric Neuburger font redécouvrir Clara Schumann avec les Trois Romances qu’elle dédia en 1853 au virtuose Joseph Joachim – pour lequel Brahms écrivit deux décennies plus tard son Concerto pour violon. Ce témoignage de l’authentique talent de la musicienne allemande, qui fut par ailleurs une grande pianiste de son époque, est mis en regard avec la quasi contemporaine Sonate n°1 en la mineur op. 105 de Robert Schumann, que ce dernier relégua aux marges de son catalogue, et la Sonate n°3 en ré mineur op. 108 de Brahms, autre opus de maturité, créé en 1888 et qui compte parmi les grandes pages du répertoire.

Gilles Charlassier