Cédric Klapisch revient aux sources populaires de La Flûte enchantée de Mozart, avec un spectacle qui ne renie pas les artifices initiatiques de la fable. À cette naïveté assumée répond la fraîcheur des pupitres des Siècles dirigés par François-Xavier Roth.

Pour sa première production d’opéra, Cédric Klapisch a évité l’écueil de céder au naturalisme et au réalisme psychologique du cinéma. Son approche de La Flûte enchantée assume sa dimension de conte, avec sa part de merveilleux et de conventions narratives. Les arches métalliques du temple, les troncs d’arbres aux allures de câbles et la toile de fond – forêt puis panorama d’utopie urbaine futuriste – de la scénographie de Clémence Bezat, la fantaisie des costumes dessinés par Stéphane Rolland et Pierre Martinez, les effets de lumières réglés par Alexis Kavyrchine, jusqu’aux illustrations numériques de Niccolo Casas et Stéphane Blanquet : l’ensemble des paramètres visuels – que chacun pourra apprécier à l’aune de ses préférences esthétiques – affirme un littéralisme discrètement remis au goût du jour, comme les dialogues réécrits en français par le metteur en scène. Si ce premier degré peut décevoir les spectateurs aguerris, il présente le mérite de revenir aux sources populaires du singspiel de Mozart, qui, dans le théâtre de Schikaneder où se mêlaient toutes les couches sociales, cherchait à rendre accessibles à tous les idéaux humanistes des Lumières. La mixité des conditions et des prédispositions est visible dans le tableau final, où chacun trouve sa place dans la concorde universelle, point d’orgue du mélange constant entre divertissement et édification morale tout au long d’un spectacle qui, sans prétendre penser, fait rire et songer.

L’authenticité du théâtre

Cédric Klapisch laisse affleurer la valeur initiatique des situations et des personnages, à l’exemple de la certitude juvénile des préjugés de Tamino – incarné par la voix claire de Cyrille Dubois – face aux prêtres ou du sens de l’autorité réduit au châtiment chez le Monostatos en cuir de Marc Mauillon, d’une irrésistible cruauté comique. Regula Mühlemann met en valeur l’inquiétude des sentiments de Pamina avec une belle fraîcheur lyrique. Florent Karrer donne à Paganeno une bonhomie solide, jamais caricaturale et nourrie de sincérité, face à la Papagena d’une jubilatoire versatilité expressive de Catherine Trottmann, entre vieillesse grimée et jeunesse de miel. Jean Teitgen impose un Sarastro souverain et bienveillant, tandis que la Reine de la Nuit pâtit un peu de la méforme d’Aleksandra Olczyk. Remarquablement caractérisé, le trio des Dames réunit Judith van Wanroij, Isabelle Druet et Marion Lebègue. Ugo Rabec et Blaise Rantoanina forment un duo complémentaire en prêtres et hommes d’armes. Depuis l’avant-scène ou dans les allées du parterre lors du finale, l’immersion du Choeur Unikanti dans le public contribue à cette désacralisation de La Flûte enchantée dans un retour à l’authentique au diapason de l’efficacité théâtrale également défendu par François-Xavier Roth et Les Siècles.

Gilles Charlassier