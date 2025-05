« My Fierce Ignorant Step » de Christos Papadopoulos

Avec cette création, Christos Papadopoulos interroge l’influence qu’a eue sur lui l’œuvre monumentale de Mikis Theodorakis, fondée sur la poésie d’Odysseas Elytis.

Nous connaissons bien, désormais, les chorégraphies de Christos Papadapoulos, qui mettent en danse un organisme vivant et mouvant, qui se déplace sans jamais vraiment se scinder en divers éléments, ni être pour autant un seul corps. Les danseurs pulsent, se dilatent, se rétractent, flottent comme emportés par un mystérieux courant, qui les disperse ou les rapproche dans des unissons désunis absolument sidérants. Pour My Fierce Ignorant Step, pour la première fois, il associe la matérialité du son à la musicalité du corps humain. Les corps des dix danseurs respirent, leurs souffles deviennent des sons qui se transforment en voix et en mouvements, formant un galop qui ne cesse de s’amplifier. Ensemble, ils s’attachent à créer un paysage sonore extatique dans lequel souvenirs, écoutes, voix et corps résonnent comme des instruments de musique, ou comme une chanson qui célèbre la joie d’être en vie.

Agnès Izrine