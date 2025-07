Le stepping de la Ridz compagnie, emmené par le rap de STAV, raconte les fissures de la masculinité. Dans une proposition aussi enivrante que joyeuse, Simonne Rizzo met en valeur la virtuosité de ses interprètes, tous aussi solidaires qu’uniques.

Les frappes de pieds envahissent l’espace de leurs vibrations. L’air martial, deux danseuses et deux danseurs animent le plateau. Bientôt, les mouvements de stepping feront trembler les murs, agiteront la poussière, dans un unisson foudroyant d’énergie. Il faut dire que c’est une danse qui en jette. Né de la rébellion d’esclaves auxquels on avait retiré les tambours (à Stono en Caroline du Sud en 1739), le stepping combine différentes frappes du corps à des chants, des revendications. On la retrouve encore dans les sororités et fraternités africaines-américaines aux États-Unis. Fort de cet héritage, Isicathulo (qui signifie chaussure en zulu) invoque la puissance des percussions corporelles et la grâce de ses interprètes. Délicatement accompagnés par la voix et les mots du rappeur STAV, ils se lancent dans une dépense physique faite de cycles et de sueur.

« Je suis un putain de diamant »

Simonne Rizzo confie les clefs de la beauté à ces artistes talentueux. À travers leurs chants semblables à une litanie et leurs unissons saisissants de fluidité, elle construit avec eux, main dans la main, une traversée des failles de la masculinité. Il se dégage du plateau une forte émotivité. Les enlacements et respirations saccadées apportent une vague de tranquillité évanescente, tandis que la puissance du stepping, mêlé à des influences plus électro ou contemporaines, enracine avec force les danseurs dans le sol. Les paroles de STAV créent plus qu’un écho avec ce qui se joue dans les corps. Elles prolongent les intentions du mouvement, les renforcent et cohabitent dans une symbiose captivante. Les mots sont des uppercuts alors que les chaussures font tumulte. On est emporté par l’intelligence des formations, avec pour point d’orgue cette diagonale ondulante où danseurs et danseuses plongent en décalé, s’étirent dans un va-et-vient, laissant entrapercevoir l’émotion de chacun, chacune. Savamment dosé dans les crescendos et decrescendos, les duos, solos et ensembles, Isicathulo réussit à fabriquer un éthos à ses interprètes, tout en créant du collectif. Et quoi de mieux que de finir sur un sourire chaleureux et vivant !

Amandine Cabon