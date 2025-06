Virtuose des arts du geste, Shu Okuno reprend son merveilleux Blanc de Blanc dans lequel il évolue seul en scène. Une merveille de délicatesse et d’épure.

Un homme, dos courbé, s’affaire. Dans la solitude de son atelier et dans l’uniformité de son quotidien il dessine, efface, recommence, transporte de lourds pans de tissus, coupe, assemble, coud à la main ou à la machine. Les notes de piano qui s’échappent de la radio rythment ses gestes. Un autre, lui aussi incarné et mis en mouvement par Shu Okuno, compose dans l’intimité de son studio, cherche l’inspiration, biffe et annote sa partition, avant de s’envoler vers les projecteurs d’une salle de spectacle pour un récital. La veste que le premier a conçue pour le musicien relie ces deux personnages qui créent, l’un dans l’ombre et l’autre dans la lumière. Les mélodies du second sont la bande son de toute la vie du tailleur, que le mime-danseur résume de ses seules mains, assis dans le vide et tête jetée en arrière, dans un tableau final d’une beauté à vous tirer des larmes.

Simple et beau comme le plus délicieux des haïkus

Avec quelques sphères blanches et un cintre pour tout décor, Shu Okuno réussit à rendre terriblement vivants ces deux protagonistes. Une machine à coudre à pédale semble se dessiner sous la vigueur de son pied, un tabouret de piano parait s’esquisser tandis qu’il règle sa hauteur. Plongeant à maintes reprises son regard dans le nôtre, il s’amuse à nous imiter à l’occasion du concert que donne son pianiste, renforçant un peu plus dans ce jeu de miroir notre complicité. La précision de ses gestes comme l’expressivité de son visage nous happent dans un univers d’épure et de poésie qu’enrobent avec bonheur les délicates mélodies de Jordane Tumarinson. C’est simple et beau comme le plus délicieux des haïkus.

Delphine Baffour